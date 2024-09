Vivendo Festival a Piazza Sacco a Pietralata

Un concerto per omaggiare uno dei più grandi Rocker della Musica Italiana! In compagnia della Band “The Monday Night” e dei più famosi brani di Luciano Ligabue.

Sabato 21 settembre alle ore 21:00 ancora a piazza Sacco, si svolgerà l’evento in programma nel Bando Municipale del 𝐕𝐢𝐯𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟒: “𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐨 – 𝐒𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭”.

Direttamente dalle finali di The Voice Canada, il più giovane crooner d’America, per la prima volta in Italia dopo numerosi concerti a New York e in tutti gli USA.