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“Voci nella Natura”, l’evento il 21 giugno al Parco della Cervelletta

Quando un'amicizia diventa un progetto per il territorio. Cori, cittadini e associazioni si incontrano in occasione della Giornata Europea della Musica

Redazione - 17 Giugno 2026

Ci sono amicizie che attraversano il tempo e che, prima o poi, trovano il modo di trasformarsi in qualcosa di bello da condividere con gli altri.

È da questa storia che nasce Voci nella Natura, l’evento che il 21 giugno 2026 ore 17.00 porterà cori, cittadini e associazioni a incontrarsi nel suggestivo scenario del Parco della Cervelletta, in occasione della Giornata Europea della Musica.

Monica Calicchia e Paula Gallardo, sono amiche da molti anni. Le unisce una passione comune per il canto corale, vissuto non soltanto come espressione artistica ma come occasione di incontro, ascolto e costruzione di relazioni umane.

Negli ultimi anni Monica ha dedicato gran parte del proprio impegno alla valorizzazione della Cervelletta attraverso le attività del Gruppo Ecologico Cervelletta, promuovendo iniziative educative, ambientali e culturali rivolte alla cittadinanza.

In questo percorso non sono mancati gli incontri con Paula Gallardo musicista e maestra di cori, che, con entusiasmo e disponibilità, ha spesso partecipato alle attività proposte insieme ai cori da lei diretti. Da questa amicizia e dalla volontà condivisa di creare qualcosa che unisse persone, natura e cultura è nata l’idea di Voci nella Natura.

L’evento è stato pensato come un’esperienza immersiva in cui il canto corale dialoga con il paesaggio, accompagnando i partecipanti lungo un percorso fatto di ascolto, scoperta e partecipazione. Non un semplice concerto all’aperto, ma un momento in cui le voci diventano parte integrante dell’ambiente, creando un ponte tra il patrimonio naturale della Cervelletta e la comunità che lo vive e lo custodisce.

Durante il pomeriggio si alterneranno le esibizioni di Coroincanto Voci Femminili Senzaconfini, Nuovo Coro Popolare, Non Solo Coro Plus diretti dalla M° Paula Gallardo e alle percussioni Maria Elena Serrao e Coro Naima diretto dalla M° Silvia Ceccarelli, che offriranno al pubblico un repertorio ricco di emozioni e suggestioni.

La scelta della Cervelletta non è casuale. Questo luogo rappresenta uno degli angoli più preziosi della Valle dell’Aniene, un patrimonio storico e ambientale che negli anni è stato animato dall’impegno di associazioni, volontari e cittadini. Portare qui la musica significa rafforzare il legame tra territorio e comunità, trasformando un semplice evento in un’occasione di partecipazione collettiva.

“Voci nella Natura” nasce proprio da questa idea: accordarsi tra ambiente, territorio e comunità, lasciando che la musica diventi un linguaggio capace di unire persone diverse in uno stesso momento di bellezza condivisa.

L’appuntamento è per sabato 21 giugno alle ore 17.00 presso il Parco della Cervelletta.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Perché, come la natura, anche la musica riesce a creare armonia quando voci differenti imparano ad ascoltarsi.

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