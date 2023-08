Volontari di Scientology riqualificano giardini a Vigna Clara

Sabato12 agosto dalle ore 17 alle 21, sono tornati i Ministri Volontari di Scientology per continuare la riqualificazione dei Giardini di Vigna Clara

I VM (Volunteer Ministers), riconoscibili dall’abbigliamento con maglietta e cappellino gialli, si sono dati appuntamento nella sede della Chiesa di Scientology in Via della Maglianella e a bordo dell’inconfondibile pullmino Giallo hanno raggiunto Via Flaminia dove per oltre 4 ore hanno estirpato erbacce e raccolto 22 sacchi di rifiuti tra cartacce, plastica etc e 50 bottiglie di vetro

Sono state ripulite due aiuole spartitraffico e la zona del mercato come richiesto dal funzionario AMA

I lavori di riqualificazione sono stati eseguiti, come sempre, senza intralciare il traffico stradale, il passaggio ciclo pedonale nel rispetto del Codice della Strada e delle norme di sicurezza sul lavoro.

“Anche questa è stata una giornata impegnativa, dice il portavoce Mario Caradonna, ma siamo felici di aver dato, ancora una volta, il nostro contributo per rendere Roma una città più pulita e vivibile Ringraziamo l’AMA per il supporto. Ringraziamo chiunque si voglia unire a noi sabato 19 agosto per una nuova avventura