“Vuoi indietro il tuo portafoglio? Portami 20 euro”: arrestato 31enne per tentata estorsione a un’anziana donna

In una fredda sera di dicembre, nella periferia est di Roma, una vicenda di furto, ricatto e riscatto ha trovato il suo epilogo grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri.

La protagonista, una donna di 76 anni, aveva trascorso un pomeriggio di compere presso un centro commerciale in via Collatina, ignara che, tra la folla indaffarata, qualcuno stava puntando i suoi effetti personali.

Era l’8 dicembre quando un uomo, silenzioso e rapido, le aveva sottratto il portafoglio. Una perdita che per chiunque sarebbe stata sgradevole, ma che per l’anziana donna, sola e vulnerabile, aveva il sapore di un’amara ingiustizia.

Una telefonata inaspettata

Due giorni dopo, quando ormai la speranza di ritrovare il portafoglio sembrava svanita, il telefono squillò. Dall’altro capo della linea, una voce maschile. “Vuoi indietro il tuo portafoglio? Portami 20 euro”.

Poche parole, fredde e calcolate. L’uomo, un 31enne di origini romene senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, non si accontentava del furto: voleva di più, un prezzo per restituire ciò che non gli apparteneva.

Per l’anziana, quelle parole rappresentavano un misto di rabbia e paura. Tuttavia, con grande lucidità, ha così deciso di rivolgersi Carabinieri, gli stessi ai quali aveva già denunciato il furto.

La trappola

I militari, compresa la gravità della situazione, hanno pianificato un intervento preciso. Hanno concordato con la donna di accettare le richieste dell’estorsore, attendendo però al varco.

Il luogo dello scambio, scelto dall’uomo, era via Rocca Cencia, un angolo della città periferico e silenzioso, perfetto per chi intende agire lontano da occhi indiscreti.

Ma quel 31enne non sapeva che, nell’ombra, i Carabinieri lo osservavano. Quando si è avvicinato, convinto di avere la situazione sotto controllo, è scattata l’operazione.

L’uomo è stato fermato e bloccato in pochi istanti. Il portafoglio, ancora in suo possesso, è stato recuperato e immediatamente restituito alla legittima proprietaria.

L’arresto

Condotto presso le aule del tribunale di piazzale Clodio, il 31enne ha visto l’arresto convalidato dai giudici.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.