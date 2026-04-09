Weekend di Pasqua blindato sul litorale: maxi controlli ad Anzio, Nettuno e Ardea. 5 denunce

Controlli a tappeto sul litorale romano durante il weekend di pasqua. I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno intensificato la presenza sul territorio, passando al setaccio la fascia costiera da Ardea fino a Nettuno, con l’obiettivo di garantire sicurezza e prevenire reati durante i giorni di maggiore afflusso.

Il bilancio dell’operazione restituisce l’immagine di un presidio capillare: 113 persone identificate e 72 veicoli controllati nell’arco di poche ore.

Guida in stato di ebbrezza e tensioni

Tra gli episodi più rilevanti, quello di un uomo di 48 anni sorpreso al volante con un tasso alcolemico di 1,4 grammi per litro, ben oltre il limite consentito. Per lui è scattata la denuncia.

Momenti di tensione anche durante un intervento per sedare una lite: un 54enne ha reagito minacciando e aggredendo i militari, venendo poi bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Oggetti pericolosi e merce contraffatta

I controlli si sono estesi anche alla prevenzione di reati legati al possesso di oggetti potenzialmente offensivi. Un 34enne è stato denunciato dopo essere stato trovato con una mazza da baseball nascosta in auto, senza alcuna giustificazione.

Parallelamente, i militari hanno contrastato il fenomeno della contraffazione: due uomini, di 62 e 28 anni, sono stati fermati mentre vendevano articoli falsi riconducibili a marchi di lusso. La merce è stata sequestrata e per entrambi è scattata la denuncia.

Droga e multe

Non è mancato il fronte degli stupefacenti: due persone sono state segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di piccole quantità di hashish, circa sei grammi complessivi.

Pesante anche il bilancio delle violazioni al Codice della Strada: sette sanzioni elevate per un totale di oltre 7.700 euro e il fermo amministrativo di un veicolo irregolare.

Presidio rafforzato per le festività

Un’operazione che rientra nel piano di rafforzamento dei controlli sul territorio in occasione delle festività, con l’obiettivo di garantire ordine pubblico e sicurezza lungo uno dei tratti più frequentati del litorale laziale.

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