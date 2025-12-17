Zerocalcare sostiene la riqualificazione del Quarticciolo: al via il crowdfunding su Produzioni dal Basso

Una palestra popolare, un doposcuola, un ambulatorio, una microstamperia, uno sportello sociale. Negli ultimi anni, al Quarticciolo, quartiere storico della periferia est di Roma, sono nate e cresciute esperienze concrete di mutualismo e partecipazione, capaci di coinvolgere quotidianamente centinaia di abitanti.

Progetti costruiti dal basso che hanno permesso non solo di rispondere a bisogni immediati, ma anche di elaborare una visione complessiva di sviluppo e riscatto del territorio.

Da questo percorso condiviso è nato un vero e proprio piano di quartiere, che individua interventi strutturali e prioritari: la riapertura di servizi fondamentali come la piscina e l’asilo nido, la ristrutturazione delle case popolari, il superamento di un abbandono istituzionale che negli anni ha trasformato la borgata in un deserto sociale ed economico, dove l’unica economia sopravvissuta è stata quella illegale.

La rigenerazione reale passa dal coinvolgimento quotidiano di chi vive queste strade, dalla capacità di immaginare le serrande della piazza di nuovo aperte, un nuovo mercato di quartiere, economie sane e sostenibili che offrano alternative concrete: un progetto di ristorazione, un birrificio, una falegnameria, una comunità energetica.

Per rendere possibile questo cambiamento, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.

I progetti attivi si fondano sull’impegno volontario di decine di persone, ma per continuare a essere accessibili e crescere hanno bisogno del sostegno economico di chi crede in questa visione.

A supporto della campagna è arrivato anche Zerocalcare, tra i fumettisti più amati e influenti del panorama culturale italiano, che ha deciso di mettere la propria arte al servizio della causa.

L’artista ha realizzato fumetti originali destinati alle ricompense della raccolta fondi, contribuendo a dare maggiore visibilità al progetto e rafforzando il legame tra l’attivismo sociale e la cultura underground che da sempre lo contraddistingue.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/cambiamo-davvero-quarticciolo-insieme/

