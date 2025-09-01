Ztl notturne: varchi di nuovo attivi

Con il mese di settembre, tornano le Ztl notturne di Centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo.

Dopo la consueta pausa di agosto, i varchi notturni saranno di nuovo attivi con gli orari abituali, in base ai giorni di funzionamento.

Le Ztl notturne di Trastevere e San Lorenzo sono in funzione dal mercoledì al sabato dalle 21.30 alle 3 e torneranno in attività dal 3 settembre.

Le Ztl notturne di Centro e Testaccio sono chiuse ai non autorizzati dalle 23 alle 3 nelle notti di venerdì e sabato. Torneranno quindi in funzione dal 5 settembre.

Ulteriori informazioni romamobilita.it .

