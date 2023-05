ZTL o ZDL sono tutte e due Zone Limitate

Nella seduta del 15 maggio 2023 il Consiglio del Municipio Roma V ha approvato un Ordine del Giorno che propone di formalizzare il Tavolo con il Governo e la Regione per ridefinire la Delibera n. 371/2022 nel rispetto del Piano regionale di risanamento della qualità dell’aria e delle esigenze di tutela della salute pubblica e di giustizia sociale.

Il Consiglio ha approvato un OdG della Maggioranza nel Municipio Roma V. La maggioranza di centrosinistra del Consiglio del Municipio V ha dichiarato in una nota: “Nella seduta odierna il Consiglio del Municipio ha approvato un Ordine del Giorno che propone di formalizzare il Tavolo con il Governo e la Regione per ridefinire la Delibera n. 371/2022 nel rispetto del Piano regionale di risanamento della qualità dell’aria e delle esigenze di tutela della salute pubblica e di giustizia sociale, chiedendo al Governo di non attivare i meccanismi di recupero dei fondi da parte del MEF nei confronti dell’Amministrazione Capitolina. L’Ordine del Giorno – che unisce diritti ambientali e diritti sociali – riguarda, tra le altre cose: la necessità di nuovi incentivi, la mobilità sostenibile, il rafforzamento del percorso già avviato di riforestazione urbana e lo sviluppo delle isole ambientali previste nel PUMS. Ringraziamo i cittadini intervenuti e l’assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè che è stato audito in Consiglio e ha spiegato la Delibera 371/22, chiarendo anche alcuni punti oggetto di incomprensioni come il bifuel e il gpl, che potranno circolare all’interno della Fascia verde. L’Ordine del Giorno si pone come proposta concreta per rendere parimenti le esigenze di tutela della salute pubblica con quelle della giustizia Sociale”.

Il comunicato è stato emesso dopo una mattinata di tensione nell’aula consiliare di via G. Perlasca dove davanti un pubblico di decine di cittadini intervenuti per ascoltare dalla bocca dell’assessore Eugenio Patanè quali sono state le motivazioni che hanno indotto la maggioranza capitolina ad adottare una delibera che, pur con nobili motivazioni, taglia fuori il tracciato dell’anello verde oltre 400.000 auto ritenute inquinanti e questo per non incorrere a nelle sanzioni milionarie dell’Europa.

Molti gli interventi e tra questi quello di un ricercatore Universitario che sulle cause dello sforamento alle centraline dei livelli di inquinamento è stato chiaro, non è il motore endotermico ma quello che ci si mette dentro per farlo funzionare. Altri interventi hanno toccato la mancanza dei parcheggi e soprattutto di un trasporto pubblico che non consente spostamenti veloci e comodi, stante la carenza di automezzi pubblici sia su gomma che su ferro, peraltro vetusti e insufficienti.

Sono intervenuti anche i ragazzi di Potere al Popolo che hanno unito ad un intervento contro la politica iniqua e vessatoria anche una protesta con tanto di striscione. A norma di regolamento il presidente Di Cosmo ha invitato a rimuoverlo.

Più di qualche intervento ha criticato i proclami fatti sulla città in quindici minuti, una città più pulita e servizi efficienti.

Adesso sulla ZTL dopo l’insurrezione pacifica del popolo, anche se va detto (ma è il mestiere loro) le opposizioni hanno soffiato sulle difficoltà economiche in cui versa la maggioranza dei 400.000 possessori di auto inquinanti e che magari è spesso il mezzo di lavoro.

Patanè ha accettato di essere interrotto più volte, cercando di difendere un provvedimento che non nasce in questi giorni ma che è tra le linee guida del Parlamento Europeo, ela Regione Lazio con Zingaretti e il Comune con la Raggi non hanno fatto altro che applicarla.

Peccato però che si siano dati poco da fare per realizzare aree di sosta e potenziare il trasporto pubblico sia su gomma che su rotaia. Va detto che la gente è stufa di comunicati spesso farlocchi, ma che soprattutto vuole tornare ad essere parte attiva nelle decisioni che contano sia per le tasche che per la vita delle persone e dell’ambiente.

https://youtu.be/84ovKEMcsTg