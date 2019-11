1 Novembre 1905… Roma, nasce Aldo Fabrizi

Il Primo Novembre del 1905 nasce Aldo Fabrizi, in Vicolo delle Grotte, da Giuseppe, carrettiere, e Angela Pietrucci che gestisce un banco di frutta al mercato di Campo de’ Fiori.

E’ il primogenito di sei figli, di cui cinque femmine.

Almanacco del Primo Novembre

Giorno delle Calende del Calendario Romano.

1503 Viene eletto Papa Giulio II, nato Giuliano Della Rovere. Noto come “il Papa guerriero” o “il Papa terribile”, è stato uno dei più celebri Pontefici del Rinascimento.

La fama di Giulio II è indissolubilmente legata ai progetti (di alcuni dei più grandi artisti quali Bramante, Michelangelo e Raffaello) finalizzati alla “Renovatio” dell’Urbe.

1511 Michelangelo ordina di scoprire gli affreschi che ricoprono la volta della Cappella Sistina anche se non ancora completati.

1786 Arriva a Roma lo scrittore tedesco Johann Wolfgang von Goethe in incognito, sotto il nome di Jean Philippe Moller, per poter godere a pieno del suo tempo “con tranquillità e pace domestica”, come egli stesso scrive; alloggia nella pensione Casa Moscatelli in Via del Corso.

1879 Si inaugura il Teatro Goldoni nel piano terra del Palazzo Altemps.

1895 Forte scossa di terremoto sul litorale romano con epicentro Castelporziano ed avvertito anche a Roma; tra i danni la caduta di una volta del Convento di Santa Maria delle Grazie, il distacco e la caduta dell’enorme stemma di marmo situato sotto la croce della Chiesa di San Pietro in Montorio, lesioni alla cupola di Sant’Ivo alla Sapienza, notevole caduta di calcinacci in una cella di Santa Maria Maggiore in cui rimane ferito il frate che vi abitava.