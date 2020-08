1 Settembre… Roma Antica, si inaugurano il Tempio di Giunone e quello di Giove

Il Primo Settembre è il giorno dei Templi.

Nel 396 Marco Furio Camillo scioglie il voto fatto per la conquista di Veio (espugnata dopo un assedio decennale), dedicando il Tempio di Giunone “Regina di Veio” sull’Aventino, presso il quale viene collocata la Statua in legno della Dea trafugata a Veio.

Nel 22 a.C. viene inaugurato, alle pendici del Campidoglio, il Tempio di Giove Tonante (la cui edificazione era iniziata dopo il ritorno di Ottaviano a Roma nel 24 a.C.).

Accadde il 1 Settembre

Giorno delle Calende del Calendario Romano.

Roma Antica: Si celebrano i Natalis Telluris, per la nascita della Dea Tellus.

1181 Viene eletto Papa il lucchese Ubaldo Allucingoli. Prende il nome di Lucio III.

1310 Papa Clemente V pubblica l’Enciclica “Exultet in gloria”, nella quale invita ad accogliere ed onorare l’Imperatore Enrico VII di Lussemburgo in procinto di recarsi in Italia.

1406 Innocenzo VII emana la Bolla “Ad exaltationem Romanae Urbis” allo scopo di potenziare l’Università Romana, incrementando la facoltà delle arti e creando nuove cattedre.

1960 Muore Mario Riva, pseudonimo di Mariuccio Bonavolontà (nato a Roma il 26 gennaio 1913), conduttore televisivo che raggiunse vasta popolarità negli anni cinquanta con lo spettacolo “Il Musichiere” (primo quiz musicale della storia della TV). Il 21 agosto, impegnato nella serata finale de “Il Festival de Il Musichiere”, all’Arena di Verona, il presentatore, percorrendo un retroscena dell’alto palcoscenico eretto nel centro dell’anfiteatro, inciampa nell’oscurità e precipita dall’altezza di tre metri. Prontamente ricoverato in ospedale, a seguito di sopraggiunte complicazioni polmonari e cardiache, si spegne il 1 settembre all’età di 47 anni.

1994 Si apre la settima edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto che si svolgono negli impianti del Foro Italico.