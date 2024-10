Oggi, domenica 13 ottobre 2024, alla libreria Ubik Via Prenestina 415/417, interessante ed appassionata presentazione di un bel libro “101 cose di fare a Roma almeno una volta nella vita” di Ilaria Beltramme (Newton Compton Editori): 101 cose da fare a Roma almeno una volta bella vita.

Insieme a lei, in un riuscito connubio di parole e musica, di Stefania Placidi, una musicista formatasi nella scuola di Giovanna Marini. Chitarrista, cantante, corista, arrangiatrice e autrice, esprime le proprie passioni su due versanti principali: da un lato il folk, attraversato con lavoro di ricerca in particolare sulla cultura popolare romana; dall’altro la musica brasiliana, che studia in loco, frequentando il dipartimento di Bossa Nova all’Università di Salvador de Bahia, frequentando seminari di armonia, laboratori di samba. All’attività concertistica, in Italia e all’estero, sia come solista che in gruppi musicali, affianca l’attività didattica nelle scuole.

L’AUTRICE

Ilaria Beltramme è nata a Roma nel 1973 e spera di morirci vecchia e felice il più tardi possibile. Appassionata della sua città e di storia dell’arte, è anche traduttrice di fumetti e romanzi. È ancora convinta che il Tevere sia una divinità. Con la Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a Roma almeno una volta nella vita, 101 perché sulla storia di Roma che non puoi non sapere, Forse non tutti sanno che a Roma…, La storia di Roma in 100 monumenti e opere d’arte e i romanzi La società segreta degli eretici e Il papa guerriero.

Foto dell’autrice: Emiliano Cavicchi

IL LIBRO

Che cosa hanno in comune le rovine del Palatino e le sedie impagliate di una latteria d’epoca? E cosa unisce il sapore unico della pajata al profumo conturbante dei roseti in piena fioritura? L’eternità della capitale è il filo rosso che si srotola passo dopo passo, colle dopo colle, secolo dopo secolo abbracciando i mille volti della città, i suoi monumenti più noti, ma anche i luoghi segreti e gli angoli in cui una storia imponente svela la ricchezza di tutti i suoi anni. I centouno itinerari che in questo libro tentano di raccontare Roma invitano ad attraversare la Città Eterna passando dai capolavori di Caravaggio alle periferie di Pier Paolo Pasolini; dalla contemplazione delle architetture barocche alla degustazione dei piatti più antichi della tradizione; dalle testimonianze dell’epoca imperiale ai suoi mercati più colorati e rappresentativi. È una Roma, questa, da scovare nel grande e nel piccolo, fra i fasti di una nobiltà antichissima così come nella memoria e fra le vie appartenute al suo popolo sovrano. Una Roma immortale da conoscere in 101 mosse. 101 passeggiate e altrettante esperienze che bisognerebbe proprio fare almeno una volta nella vita.Roma come non l’avete mai vista!

Ecco alcune delle 101 esperienze:

• Gustarsi il tramonto dalla terrazza di Castel Sant’Angelo

• Fare il giro dei caffè più buoni della città

• Dire le parolacce nella Basilica di San Clemente

• Conoscere Roma antica in una mossa sola al Museo Nazionale Romano Crypta Balbi

• Rovinarsi il fegato Dar Filettaro

• Mangiare la coda alla vaccinara nel luogo in cui è stata inventata

• Fare affari o prendere fregature a Porta Portese

• Ammirare il Mosè a San Pietro in Vincoli

• Perdersi nel Quartiere Coppedè

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙