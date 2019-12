11 Dicembre 2007… Roma, viene posata la Prima Pietra della Nuvola di Fuksas

L’11 Dicembre del 2007 viene posta la prima pietra della “Nuvola” (il nuovo Centro Congressi all’EUR) alla presenza dell’architetto Massimiliano Fuksas e delle autorità tra cui il Sindaco Walter Veltroni.

Accadde il 11 Dicembre

Roma Antica: E’ il giorno delle Agonalia, festività dedicata alla divinità “Sol Indiges”.

1416 Giovanni Cenci, convocato in Campidoglio dal Senatore Alidosi, appena entrato nella sala maggiore viene decapitato. Giovanni aveva preso parte all’ultima delle sommosse organizzate nel corso del 1398 da Niccolò e Giovanni Colonna.

1779 Si spegne Alessandro Albani, Cardinale noto per il suo amore per l’arte ed il suo ruolo di mecenate e promotore della nascente arte neoclassica.

1864 Si scava al Colosseo alla ricerca del cosiddetto Tesoro dei Frangipane, importante famiglia medioevale di Roma, per lungo tempo proprietaria del Colosseo che trasformò in fortezza. Un certo Testa è in possesso di una carta che indica il punto esatto in cui è sepolto.

1999 Inaugurazione degli affreschi della Cappella Sistina restaurati.

2006 È localizzata la Tomba di San Paolo e riportato alla luce il sarcofago.