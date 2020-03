11 Marzo 222 d.C. … Roma Antica, viene assassinato l’Imperatore Eliogabalo

L’11 Marzo del 222 d.C. durante una congiura viene assassinato Eliogabalo, Imperatore della dinastia dei Severi. Viene ucciso dalla Guardia Pretoriana (schieratasi apertamente a favore del suo successore Alessandro Severo).

“Fece un tentativo di fuggire, e sarebbe riuscito a raggiungere un qualche luogo nascosto in una latrina, se non fosse stato scoperto e ucciso, all’età di diciotto anni.

La madre, che lo abbracciò e lo strinse fortemente, morì con lui; le loro teste furono spiccate dal busto e i loro corpi, dopo essere stati denudati, furono prima trascinati per tutta la città, e poi il corpo della madre fu gettato in un posto o in un altro, mentre il suo venne gettato nel fiume”. (Cassio Dione, Storia romana, LXXX, 20).

Accadde l’11 Marzo

1570 Il letterato Niccolò Franco, reo di aver scritto un libello infamante ed alcune Pasquinate rivolte al Papa Paolo IV, viene impiccato a Ponte Sant’Angelo.

1896 In Via del Mortaro (presso Via del Tritone), dove oggi è il Teatro de’ Servi, nello studio di un fotografo, avviene la prima proiezione cinematografica.

1917 Prima esecuzione delle “Fontane di Roma” di Ottorino Respighi al teatro Augusteo.

2000 Terremoto con epicentro tra i comuni di Cervara di Roma, Rocca Canterano e Canterano.

2013 Con la Delibera n.11, l’Assemblea Capitolina approva “la delimitazione territoriale dei Municipi di Roma Capitale”.