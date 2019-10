13 ottobre 2019 Domenica di Carta 2019 alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, in occasione della giornata DOMENICA DI CARTA 2019, promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per valorizzare i “monumenti di carta”, resterà aperta in via straordinaria domenica 13 ottobre dalle 9.00 alle 19.00.

Per l’occasione è previsto un vasto e fitto programma di attività per coinvolgere utenti e lettori e approfondire i luoghi, i compiti e le specificità della Biblioteca.

La mattinata si aprirà con la visita guidata alla Biblioteca, all’Istituto di Bibliografia Musicale (IBIMUS) e al Laboratorio di restauro.

Particolare attenzione è rivolta a bambini e ragazzi per i quali sono organizzati giochi (l’Escape room Alla ricerca del libro scomparso) e la visita guidata L’avventurosa vita dei libri.

Inoltre quest’anno la BNCR ospita la Mise en éspace La biblioteca. Storie di libri, librari e bibliofili seriali, di Claudio Pallottini e Daniele Aluigi, realizzata da LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro (associazione La Casa della Scrittura), una storia per gli appassionati di libri e biblioteche.

Ore 10.00 – Visita guidata alla Biblioteca e al Laboratorio di restauro

A partire dall’area archeologica e dal Giardino dei Semplici, la visita si sposterà all’interno della Biblioteca, in cui si darà una panoramica sulle mostre temporanee in corso (Svelare Leonardo. I codici, la Commissione Vinciana e la nascita di un mito nel Novecento) e sulle mostre permanenti, in particolare il museo Spazi900, nato dalla volontà di valorizzare le rilevanti raccolte librarie e archivistiche di scrittori contemporanei custodite dalla BNCR, da Gabriele d’Annunzio ai Novissimi, da Luigi Pirandello a Pier Paolo Pasolini. La visita proseguirà poi nelle Sale di lettura, con una particolare attenzione ai cataloghi, alle fonti, ai servizi offerti dalla Biblioteca e alle collezioni antiche conservate presso la Sala Manoscritti.

La visita proseguirà nel Laboratorio di restauro della Biblioteca.

Ore 10.30-15.30 – Visita guidata al patrimonio musicale dell’IBIMUS

Sarà possibile approfondire la conoscenza del patrimonio musicale posseduto dall’Istituto di Bibliografia Musicale (IBIMUS) con visite dalle ore 10.30 alle 15.30.

Ore 12.15; 13.30; 15.00 – Escape room Alla ricerca del libro scomparso*

Un’escape room è un gioco di logica nel quale i partecipanti, una volta rinchiusi in una stanza, devono cercare una via d’uscita risolvendo enigmi, rompicapo e indovinelli.

Trama: un gruppo di persone sta partecipando a una visita guidata in una sala della Biblioteca nazionale centrale di Roma quando sembra che un utente sia scomparso, e con lui il prezioso libro della Biblioteca che stava consultando. Il bibliotecario, disperato, chiede aiuto ai visitatori, i quali, rimasti bloccati all’interno della sala, non hanno altra scelta che mettersi anche loro sulle tracce del libro scomparso…

Per bambini e ragazzi di 7-13 anni accompagnati da un adulto (max 10 partecipanti per ciascun turno).

Ore 15.30 – Mise en éspace La biblioteca. Storie di libri, librari e bibliofili seriali

Trama: Charlie, un giovane e ambizioso curatore editoriale, non ha che un amore: i libri. Dei libri sa tutto. Sa quando sono stati scritti, sa dove, sa perché, sa come. E se queste informazioni non bastassero, Charlie conosce anche le biografie dei loro autori; e vita morte e miracoli degli editori che li hanno pubblicati. O la storia di quei benemeriti che li hanno salvati dalla distruzione o dall’oblio. E oggi, Charlie, con la scusa di dover recuperare dei testi fondamentali per una ricerca, sta girando nei luoghi più suggestivi della cultura italiana per raccontare tutte le sue storie – per l’occasione, insieme ad alcuni episodi salienti che caratterizzano l’imponente Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e il prestigioso archivio dell’Istituto di Bibliografia Musicale in essa ospitato –, e dare così la sua personalissima prova d’amore nei confronti del più prezioso strumento che l’uomo abbia mai realizzato: il libro, che tanta parte ha avuto e avrà nel progresso inarrestabile della civiltà umana.

Testo di Claudio Pallottini e Daniele Aluigi (da un’idea di Daniele Aluigi)

Interprete: Daniele Aluigi

Regia: Marco Simeoli

Aiuto regia e coordinamento tecnico: Antonio Gabbiani

Con la partecipazione del sassofonista Pier Paolo Iacopin

La mise en éspace, realizzata da LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro (associazione La Casa della Scrittura), è a cura dell’Istituto di Bibliografia Musicale (IBIMUS)

LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro (associazione La Casa della Scrittura) è il primo studiolo di progettazione editoriale che ha come obiettivo quello di promuovere la forza espressiva del libro, della scrittura e della lettura, ponendo in primo piano il gesto stesso del leggere, i cui contenuti prendono vita grazie all’intreccio di elementi teatrali, multimediali, musicali e artistici. (www.librariapalcoscenicolibro.it)

Ore 16.30 – L’avventurosa vita dei libri (visita guidata per bambini)*

Per i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 7 e i 13 anni, la visita guidata alla Biblioteca è preceduta da una tappa propedeutica nell’aula didattica. Qui, a partire da domande-stimolo, si ripercorrerà la filiera del libro, da quando “nasce” a quando “muore”, per poi magari rivivere sotto altre forme. I giovani ospiti scopriranno che il libro è un “oggetto vivo”, attorno a cui ruotano le più svariate professionalità, e comprenderanno la funzione di una grande biblioteca di conservazione come la Biblioteca nazionale centrale di Roma.

Ore 17.00 – Visita guidata alla Biblioteca

* Prenotazione obbligatoria per la visita guidata L’avventurosa vita dei libri e l’Escape room Alla ricerca del libro scomparso inviando un’email all’indirizzo bnc-rm.promozionelettura@beniculturali.it.

Parcheggio gratuito interno. Bar aperto.