14 Marzo… Roma Antica, si svolgono gli Equirria ed i Mamuralia

Il 14 Marzo, nella Antica Roma, si svolgono gli “Equirria”, festività in onore di Marte che rappresentava l’inizio della stagione delle campagne militari annuali.

Nello stesso giorno si tengono i “Mamuralia” o (“Sacrum Mamurio”), ricorrenza che sancisce il passaggio dal vecchio al nuovo anno.

Accadde il 14 Marzo

1876 Vengono inaugurate la Biblioteca Vittorio Emanuele e il Museo Lapidario nel Collegio Romano.

1879 Viene inaugurato il Ponte in ferro presso Ripetta oggi non più esistente (era al posto dell’attuale ponte Cavour).

1890 Viene inaugurato il Caffè Aragno in Via del Corso.

1912 Il muratore romano Antonio D’Alba, anarchico, alle otto del mattino, mentre i Sovrani si recano in carrozza al Pantheon per assistere alla messa “in requiem” per Umberto I, spara alcuni colpi di rivoltella verso il Re Vittorio Emanuele che rimane illeso.

1931 Nasce Giorgio Forattini, disegnatore tra i più conosciuti in Italia.