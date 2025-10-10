155 anni di Polizia Locale, cerimonia in Piazza del Campidoglio

Piazza del Campidoglio in festa per il 155esimo anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia Locale. Nella giornata di venerdì 10 ottobre sono state tante le iniziative in programma sul Colle capitolino.

“Questo 155esimo anniversario della fondazione del Corpo – ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri – non è solo una ricorrenza, ma un momento di riconoscimento pubblico per un lavoro prezioso, discreto, costante che ogni giorno contribuisce a rendere Roma una città più sicura, accogliente, più vicina alle persone. Questo lavoro quest’anno si è dovuto intrecciare con l’impegno del Giubileo, una sfida davvero straordinaria”.

“La polizia locale ha affrontato ostacoli molto impegnativi, moltiplicando energie, risorse per accompagnare Roma in un momento storico di portata davvero enorme – ha aggiunto Gualtieri rivolgendosi agli agenti – Tutto questo in una complessa fase di trasformazione: prima c’è stata la gestione dei tantissimi cantieri giubilari e poi c’è stato il Giubileo vero e proprio a cui si sono aggiunti anche eventi imprevisti come il funerale di Papa Francesco, l’elezione di Papa Leone XIV, e ancora il Giubileo dei giovani e il suo milione di pellegrini arrivati a Tor Vergata. Eventi che sono stati affrontati da voi con grandissima dedizione, sacrificio, professionalità e capacità di collaborazione con le altre forze“.

Il Sindaco ha ricordato anche che è stato un periodo di crescita e di rinnovamento per il Corpo. Tra il 2023 e il 2025 sono entrati in servizio 1300 nuovi agenti e la polizia di Roma Capitale è tornata a superare la soglia dei 6000 agenti. “Un risultato molto importante, non solo simbolico, ma anche concreto, che significa più presenza nei territori, più prossimità ai cittadini, più capacità di ascolto e di intervento”, ha concluso Gualtieri.

“Il Corpo di Polizia di Roma Capitale – ha dichiarato la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli – è parte viva di Roma, della sua quotidianità e del suo volto più autentico. È da sempre il primo presidio di legalità e di sicurezza, ma anche di prossimità e di ascolto verso i cittadini. Anche quest’anno, segnato dal Giubileo e da numerosi eventi internazionali, le donne e gli uomini della Polizia di Roma Capitale sono stati chiamati a uno sforzo straordinario, affrontato con spirito di servizio, professionalità, disciplina e dedizione. Ogni giorno dimostrano che la sicurezza non è solo controllo, ma anche presenza, sensibilità, capacità di dialogo e profonda conoscenza del territorio. Da parte dell’Assemblea capitolina rivolgiamo il ringraziamento al Comandante generale Mario De Sclavis, agli agenti, ai funzionari e ai dirigenti per quanto viene fatto per Roma e per i cittadini“.

