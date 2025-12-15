16 dicembre 2025 per non dimenticare il crollo di via Vigna Jacobini

Era il 27 dicembre del 1998. Nel cuore della notte, a Roma, un palazzo crollò al suolo alle 3.06 nel quartiere Portuense. Nel crollo persero la via 27 persone.

Un boato incredibile, balconi e muri in un fiume di macerie. A distanza di anni Ferruccio Fumaselli, uno dei familiari delle vittime, ricorda ciò che resta di una vita.

26 anni di lotte, di processi, 27 vittime, di cui 6 bambini, che oggi sarebbero stati giovani con il loro futuro in tasca.

Una lapide scolorita quella che resta a via Vigna Jacobini, senza un fiore. Ciò che rimane dichiara Fumaselli è la voglia di dire: “Ciao Mamma, come stai? Avrei voglia di fargli trovare sotto l’albero tanti doni e un biglietto con una dedica piena di amore“.

