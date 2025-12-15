16 dicembre 2025 per non dimenticare il crollo di via Vigna Jacobini
Nel cuore della notte, il 27 dicembre del 1998, nel quartiere Portuense persero la via 27 persone
Era il 27 dicembre del 1998. Nel cuore della notte, a Roma, un palazzo crollò al suolo alle 3.06 nel quartiere Portuense. Nel crollo persero la via 27 persone.
Un boato incredibile, balconi e muri in un fiume di macerie. A distanza di anni Ferruccio Fumaselli, uno dei familiari delle vittime, ricorda ciò che resta di una vita.
26 anni di lotte, di processi, 27 vittime, di cui 6 bambini, che oggi sarebbero stati giovani con il loro futuro in tasca.
Una lapide scolorita quella che resta a via Vigna Jacobini, senza un fiore. Ciò che rimane dichiara Fumaselli è la voglia di dire: “Ciao Mamma, come stai? Avrei voglia di fargli trovare sotto l’albero tanti doni e un biglietto con una dedica piena di amore“.
