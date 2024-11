16enne aggredita e molestata alla stazione di Tivoli, arrestato senza fissa dimora

Ha urlato e ha chiesto aiuto. Un vero incubo quello vissuto da una ragazza sedicenne, aggredita e molestata da un bengalese senza fissa dimora nella stazione ferroviaria di Tivoli (provincia di Roma).

L’episodio nella serata di sabato 2 novembre in un’area isolata della sala d’attesa. Un giovane di 24 anni, ubriaco, avrebbe letteralmente assalito la minore stringendola contro la sua volontà in un angolo e non lasciandole alcuna via di scampo, per poi cominciare a palpeggiarla.

La richiesta di aiuto e l’intervento dei carabinieri:

Mentre l’uomo la stringeva, lei ha trovato la forza di divincolarsi dalla presa dell’aggressore e di mettersi a urlare. Ed è stato allora che alcune persone che stavano sulla banchina hanno capito quello che stava accadendo e sono intervenute.

Il 24enne si è così ritrovato circondato dai presenti, incluso il personale di sicurezza delle Ferrovie che l’ha tenuto fermo fino all’arrivo dei carabinieri. Quando i militari sono arrivati hanno trovato l’aggressore ancora barcollante per via dell’alcol che aveva assunto.

Lo straniero – senza permesso di soggiorno e più volte identificato dalle forze dell’ordine anche alla stazione Termini – è stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Rebibbia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La giovane, molto provata per l’accaduto, è stata invece assistita dagli stessi militari dell’Arma e quindi dal personale medico di un’ambulanza dell’Ares 118 che l’ha accompagnata per accertamenti all’ ospedale San Giovanni Evangelista dove è stata raggiunta dai familiari che nel frattempo erano stati avvertiti.

Grazie alla testimonianza della giovane e anche di chi si è avvicinato per soccorrerla, i carabinieri della compagnia di Tivoli hanno ricostruito quello che era successo nella sala d’attesa della stazione.

Le indagini:

Sembrerebbe che il 24enne si aggirasse già in stazione da qualche tempo, forse per trovare un posto dove dormire. Non appena ha visto la giovane, tuttavia, l’ha presa di mira.

Ora la posizione dell’aggressore è al vaglio per capire se di recente si sia reso responsabile di azioni analoghe.

Ad indagare sul caso è la procura di Tivoli.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙