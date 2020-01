18 Gennaio 1906… Roma, viene inaugurato l’Hotel Excelsior

Il 18 Gennaio del 1906 viene inaugurato l’Hotel Excelsior in Via Vittorio Veneto.

Accadde il 18 Gennaio

350 Ad Oppidum Helena, nei Pirenei, muore l’Imperatore Flavio Giulio Costante.

1919 Nel palazzetto dell’Albergo Santa Chiara viene fondato il Partito Popolare Italiano da Don Luigi Sturzo.

1964 Farouk Chourbagi (27 anni, egiziano di nascita, nazionalità libanese, ricchissimo industriale, figlio di un ex Ministro del Tesoro del Re d’Egitto) è trovato cadavere nella sede, presso Via Veneto, della Tricotex (società che commercia in lana). L’episodio rappresenta uno dei delitti “misteriosi” della storia della città.

1977 II popolare calciatore Luciano Re Cecconi viene ucciso da un gioielliere, mentre finge una rapina per scherzo.

1987 Muore a Roma il pittore neorealista Renato Guttuso.