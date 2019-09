18 Settembre 1942… Roma, nasce Gabriella Ferri

Il 18 Settembre del 1942 nasce, nel Rione Testaccio, Maria Gabriella Ferri.

Almanacco del 18 Settembre

53 Nasce ad Italica in Spagna, il futuro Imperatore Traiano.

96 L’imperatore Tito Flavio Domiziano, ultimo della dinastia Flavia, viene assassinato. Marco Cocceio Nerva, più noto semplicemente come Nerva, diventa Imperatore Romano per volere del Senato. Con lui inizia la dinastia degli “imperatori per adozione”.

324 Con la Battaglia di Crisopoli Costantino sconfigge definitivamente Licinio, ponendo così fine alla Tetrarchia.

1887 Riprendono le pubblicazioni del “Rugantino”, settimanale “in dialetto romanesco”, su proposta del poeta Giggi Zanazzo e del professor Francesco Sabatini (Padron Checco) all’editore Edoardo Perino.

1985 Una bomba a mano lanciata contro il Cafè de Paris, in Via Veneto, ferisce 40 persone. L’azione è rivendicata dall’Organizzazione Rivoluzionaria dei Socialisti Musulmani, che sostiene che il luogo “è un covo dei servizi anglo-americani”.