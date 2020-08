20 Agosto 399… Roma Antica, l’Imperatore Onorio abolisce le Feste Pagane

Il 20 Agosto del 399 un Editto dell’Imperatore Onorio abolisce le Feste Pagane, pur stabilendo la protezione dei templi e degli ornamenti delle opere pubbliche.

Accadde il 20 Agosto

1702 È inaugurata, nella basilica di Santa Maria degli Angeli, la Linea Clementina, una meridiana disegnata dal matematico e astronomo Francesco Bianchini.

1853 Sul palazzo di Montecitorio viene fissata l’estremità del filo del telegrafo elettrico collegato con Terracina e il Regno di Napoli.

1914 Proprio nei primi giorni della Prima Guerra Mondiale, Papa Pio X muore per una cardiopatia.

1960 A meno di una settimana dall’inizio della XVII edizione delle Olimpiadi, viene inaugurato l’Aeroporto Intercontinentale di Fiumicino. Per l’Aeroporto viene scelta una soluzione architettonica che miscela gli elementi dei due progetti in concorso: quello di Riccardo Morandi e Andrea Zavitteri e quello di Amedeo Luccichenti e Vincenzo Monaco. Il progetto definitivo viene approvato nell’agosto del 1958 e i lavori per la costruzione dell’aeroporto durano 21 mesi.

1964 Nasce il calciatore Giuseppe Giannini.

2006 Muore il regista Pipolo, nome d’arte di Giuseppe Moccia.