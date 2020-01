22 Gennaio 1944… Roma, inizia lo sbarco di Anzio

Il 22 Gennaio del 1944 inizia lo sbarco anglo-americano ad Anzio.

L’attacco (denominato in codice “Operazione Shingle”), comandato dal Maggiore Generale John Lucas, è l’inizio della battaglia per la liberazione di Roma.

Accadde il 22 Gennaio

1800 Pietro Zanelli viene “impiccato a Ponte per monetario falso”.

1918 Nasce Bruno Zevi architetto e urbanista, noto soprattutto come storico e critico d’architettura.

1922 Muore Papa Benedetto XV, nato Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa, fermo oppositore della Prima Guerra Mondiale. Apparentemente dotato di ottima salute (si vantava di aver speso solo 2,5 lire in medicine in tutta la sua vita), si spegne a causa di una broncopolmonite (si ammala dopo che il suo autista arriva in ritardo a prenderlo con l’auto nei giardini Vaticani, lasciandolo sotto la pioggia gelida dei primi giorni di gennaio troppo a lungo).

1998 Sua Santità Papa Giovanni Paolo II inizia la sua visita Cuba.

1998 A Roma alcuni studenti in visita ad una mostra danneggiano con diversi punti di matita tre quadri di Matisse.