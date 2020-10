26 Ottobre 1871… Roma, nasce Trilussa

Il 26 Ottobre del 1871, al quarto piano di Via del Babuino 114, nasce Carlo Alberto Salustri, più conosciuto con lo pseudonimo di Trilussa (anagramma del cognome).

Il padre, Vincenzo, è un cameriere nativo di Albano, la madre, Carlotta Poldi, è una sarta bolognese.

Almanacco del 26 Ottobre

Roma Antica: Si celebrano i Ludi Victoriae Sullanae, Giochi per le vittorie di Silla.

1644 Nuovo crollo della Torre de’ Conti che, cadendo “oppresse alcune case contigue dove restorno morti doi huomini, et quattro muli, et andò a male molta robba”.

1927 Viene inaugurata la Fontana delle Anfore. La destinazione originaria era il centro di Piazza Mastro Giorgio, poi divenuta Piazza Testaccio, ma per problemi strutturali, legati alla stabilità del terreno, nel 1935 verrà trasferita nella posizione attuale (Piazza dell’Emporio).

1965 Al Teatro Valle di Roma viene inaugurato il Teatro Stabile di Roma, diretto da Vito Pandolfi. Per l’occasione va in scena lo spettacolo “Il giardino dei ciliegi” di Cechov, per la regia di Luchino Visconti.

1985 Nasce Andrea Bargnani, che sarà nel 2006 la prima scelta dei Toronto Raptors per il campionato di pallacanestro dell’NBA, famoso e prestigioso campionato statunitense. Nel 2007 farà parte NBA All-Rookie Team (i migliori esordienti della lega).

1997 Viene avvertito il terremoto di Umbria e Marche.