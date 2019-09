27 Settembre… Roma, una data importante per le nascite

Il 27 Settembre è un giorno importante per le nascite a Roma.

Nel 1800, nel Rione di Campo Marzio, nasce Angelo Brunetti, cui la madre poi darà il soprannome di Ciceruacchio.

Nel 1966 nasce il cantautore Jovanotti, nome d’arte di Lorenzo Cherubini.

Nel 1976 nasce il Campione Francesco Totti.

Almanacco del 27 Settembre

Roma Antica: Si celebra Fortuna Reduce, la Fortuna che fa tornare i soldati in patria sani e salvi.

14 Tacito testimonia una eclisse di Luna.

1256 Presso il Palazzo Chigi, alle prime ore del mattino, da un pozzo inizia a sgorgare una gran quantità d’acqua che inonda le stalle di Palazzo Capocci. Il grande flusso porta con sé una tegola che reca un’immagine della Madonna, ritratta con grande maestria. Il Papa Alessandro IV, recatosi sul posto, ordina la costruzione di una Cappella per ricordare il prodigioso evento. Oggi quella Cappella è la Chiesa di Santa Maria in Via, posta all’inizio di Via del Tritone.

1979 Luigi Petroselli è eletto sindaco di Roma.

1981 L’attore e scrittore napoletano Eduardo De Filippo è nominato senatore a vita.

1984 Muore l’attore Ubaldo Lay, nome d’arte di Ubaldo Bussa.