Solo un compasso di Sandra Luigia Rebecchi

Sabato 15 aprile 2023 alle ore 16,30 presso la Biblioteca di San Marco Evangelista in Agro Laurentino in Via Fratelli Reiss Romoli 27 a Roma Laurentina Incontro con Sandra Luigia Rebecchi e presentazione del suo libro Solo un compasso, Nulla Die 2023.

Letture di Dorotea Medici

Dialoga con l’autrice Anna Maria Curci

Sandra Luigia Rebecchi, romana, già docente di Matematica e Fisica, ha collaborato con la rivista Insegnare del CIDI. Per Nulla Die ha pubblicato Presenze (2021); Questa storia è mia (2019); con Bruna De Rubeis, Incontri e confronti… al bar (2018); I silenzi del nonno (2017), Premio “Poeta per caso” Città di Aci S. Antonio; E adesso statemi a sentire (2015), secondo classificato al premio S. Salvo 2016 e vincitore del premio della giuria popolare; Con mezzi propri (2014).