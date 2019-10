29 Ottobre 1955… Roma, nasce Italia Nostra

Il 29 Ottobre del 1955 un gruppo di intellettuali, tra cui Antonio Cederna, fonda Italia Nostra, che ha come proposito quello di “suscitare un più vasto interesse per i problemi inerenti alla conservazione del paesaggio, dei monumenti e del carattere ambientale delle città, specialmente in rapporto all’urbanistica moderna”.

Almanacco del 29 Ottobre

1187 Con la Bolla “Audita tremendi” Gregorio VIII indice la terza Crociata.

1233 Gregorio IX istituisce l’Organismo dei Maestri delle Strade, “funzionari” addetti alla pulizia delle vie principali (ogni sabato da giugno ad agosto) e alla selciatura.

1591 Viene eletto Papa Innocenzo IX, nato Giovanni Antonio Facchinetti.

1678 Eclisse totale di Luna.

1931 Nasce l’attore Franco Interlenghi.

2016 Viene inaugurata la Nuvola di Fuksas