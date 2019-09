29 Settembre 1901…, Roma: nasce Enrico Fermi

Il 29 Settembre del 1901 nasce Enrico Fermi, tra i più grandi scienziati al mondo.

E’ stato il progettista del primo reattore nucleare ed uno dei direttori tecnici del “Progetto Manhattan” (per la realizzazione della bomba atomica) nei laboratori di Los Alamos negli Stati Uniti.

Nel 1938 riceve il Premio Nobel per la Fisica, per “l’identificazione di nuovi elementi della radioattività e la scoperta delle reazioni nucleari mediante neutroni lenti”.

Morirà nel 1954 a Chicago.

“La professione del ricercatore deve tornare alla sua tradizione di ricerca per l’amore di scoprire nuove verità. Poiché in tutte le direzioni siamo circondati dall’ignoto e la vocazione dell’uomo di scienza è di spostare in avanti le frontiere della nostra conoscenza in tutte le direzioni, non solo in quelle che promettono più immediati compensi o applausi”.

Enrico Fermi

Almanacco del 29 Settembre

48 a.C. Pompeo viene assassinato su ordine del Faraone Tolomeo XII dopo essere sbarcato in Egitto.

440 Viene eletto Papa all’unanimità il diacono Leone, nativo di Volterra, che prenderà l’appellativo di Magno per essere stato capace di respingere l’invasione di Attila, Re degli Unni.

1950 Nasce la cantante e attrice Loretta Goggi.

1986 Torna la Statua restaurata dell’Arcangelo San Michele a Castel Sant’Angelo.

2007 Sul lato di Via del Campo Boario, viene inaugurata la Città dell’Altra Economia.