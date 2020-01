3 Gennaio 1698… Roma, nasce Metastasio

Il 3 Gennaio del 1698 nasce, in Vicolo de Cappellari, Pietro Antonio Domenico Bonaventura Trapassi (figlio di Felice Trapassi d’Assisi, già soldato del Papa e poi negoziante, e di Francesca Galastri, bolognese) che diverrà celebre poeta con il nome di Metastasio.

È considerato il riformatore del melodramma italiano.

Si dice che Pietro, ancora bambino, attirasse a sé la folla recitando versi improvvisati su tema dato.

Accadde il 3 Gennaio

236 II Vescovo Antero viene condannato a morte sotto l’Imperatore Massimino Trace per aver fatto raccogliere gli Atti dei Martiri da alcuni notai e poi averli fatti depositare negli Archivi della Chiesa di Roma.

1608 Muore, appena giunto a Roma, Antonio Emanuele Nevunda (soprannominato “Nigrita” per il colore della pelle), inviato dall’Ambasciatore del Re del Congo Alvarez II per richiedere l’invio di missionari Cappuccini in Africa.

1748 Benedetto XIV istituisce la Pinacoteca Capitolina con 186 quadri della collezione Sacchetti.

1929 Nasce il regista Sergio Leone.

1954 Alle ore 11,30 viene inaugurato il primo impianto trasmittente televisivo con un’ardita antenna di ben 135 metri in zona Piazzale Clodio.