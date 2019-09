30 Settembre 1950…, Roma nasce Renato Zero

Il 30 Settembre del 1950 nasce il cantautore Renato Zero, nome d’arte di Renato Fiacchini.



Almanacco del 30 Settembre

1572 Muore a Roma Francesco Borgia, Duca di Gandia e Viceré di Catalogna. Rimasto vedovo, era entrato nella Compagnia di Gesù.

1799 Le truppe francesi, che hanno sostenuto la Repubblica Romana, abbandonano la città mentre entrano quelle napoletane di Ferdinando IV per restaurare il Governo Pontificio.

1811 Stendhal arriva a Roma.

1941 La razione giornaliera di pane viene ridotta a 200 grammi a persona.

1975 Un passante, richiamato dai lamenti che provengono dal portabagagli di una 127 parcheggiata in Via Pola, scopre il corpo ancora in vita di Donatella Colasanti e quello ormai senza vita di Maria Rosaria Lopez. Le due donne erano state seviziate da tre “pariolini” in una villa al Circeo.