31 Marzo… Roma Antica, si festeggia la Dea Luna

Il 31 Marzo, nella Antica Roma, si festeggia la Dea Luna, divinità romana, personificazione della Luna.

Il Tempio della Dea Luna (“Templum Lunae”) si trovava sul colle Aventino.

Venne edificato in occasione di un prodigio avvenuto nel 182 a.C., e poi distrutto nel grande incendio di Roma del 64, senza però essere successivamente riedificato.

Inno orfico alla Dea Luna: “Ascolta, Dea Regina, portatrice di luce, Luna Divina, Mene dalle corna di toro, che corri di notte, ti aggiri nell’aria, notturna, portatrice di fiaccole, fanciulla, Mene dai begli astri, crescente e calante, femmina e maschio, splendente, ami i cavalli, madre del tempo, portatrice di frutti, luminosa, triste, che rischiari, ti accendi di notte, che tutto vedi, ami la veglia, ti circondi di begli astri, godi della tranquillità e della notte felice, Lampetie, dispensatrice di grazia, porti a compimento, ornamento della notte,guida degli astri, dall’ampio manto, dal moto circolare, fanciulla sapientissima, vieni, beata, benevola, dai begli astri, del tuo splendore rifulgente, salvando i tuoi nuovi supplici, fanciulla”.

Accadde il 31 Marzo

1084 Enrico IV è incoronato Imperatore a San Giovanni in Laterano dall’Antipapa Clemente III.

1824 Un Editto dispone che dinanzi ad ogni osteria si debba costruire, in vista del Giubileo, un cancelletto di ferro per impedire l’ingresso e, quindi, evitare risse; chi vuol bere vino dovrà farlo in strada facendoselo versare attraverso le grate.

1877 Nasce Maria Campi, nome d’arte di Maria De Angelis, cantante, attrice e diva di varietà, celebre per essere stata l’inventrice della “mossa”.

1924 Emma Giacomini, di quattro anni, viene rapita mentre gioca in un giardino pubblico: viene ritrovata la sera stessa a Monte Mario, con i segni della violenza ma ancora viva. E’ la prima vittima del “Mostro di Roma”.

1935 Il Re Vittorio Emanuele III inaugura la Città Universitaria di Roma.