L’Aniene tra scarichi abusivi, discariche, fertilizzanti e diossina da roghi tossici

Quale sia lo stato di salute dell’Aniene che attraversa il nostro territorio, il secondo di Roma, ce lo siamo chiesti tutti ma spesso la risposta era scontata: il fiume è inquinato.

Ora la certezza ce la fornisce il progetto Aniene Waterlab che ha eseguito campionamenti e analisi scientifiche per individuare i principali fattori di rischio. Il monitoraggio eseguito ha prodotto dati inconfutabili e ha acceso i riflettori su un’emergenza che nessuno deve ignorare.

I prelievi delle acque sono stati eseguiti con l’ausilio di un gommone in diversi punti lungo il fiume Aniene nel tratto urbano ed extra-urbano. I monitoraggi che sono stati effettuati in occasione di queste discese hanno permesso di ampliare lo sguardo su quasi tutto il tratto fluviale, contribuendo ad ampliare la conoscenza sulla sua salute eco morfologica.

Sono state individuate e mappate diverse situazioni critiche relative a discariche, scarichi abusivi e altre problematiche che andrebbero propriamente indagate.

Le analisi sviluppate tramite il monitoraggio partecipato dello scorso anno (2024) hanno evidenziato alti livelli di contaminazione fecale in tutte le stazioni monitorate sul fiume Aniene.

Sono risultati critici anche i valori relativi a nitrati e fosfati sul fiume Aniene: in particolare per i nitrati si evidenzia un uso agricolo intensivo del terreno in aree adibite ad orticoltura abusiva, con dilavamento di quantità eccessive di fertilizzanti dai suoli alle acque; nel caso dei fosfati, emerge invece la necessità di indagare sulle industrie, gli scarichi urbani e l’agricoltura presente nelle aree circostanti, che insieme possono contribuire all’immissione in acqua di composti del fosforo.

Si tratta di dati reali che confermano le percezioni che avevamo tutti ma che andavano confermate. Un’acqua limpida ci dà sicurezza e ci invoglia ad una commistione gioiosa ma questa limpidezza non ci dà la certezza di una sua pulizia. Non ce la può dare per il semplice fatto che la stragrande maggioranza di composti chimici, tossici o velenosi sversati abusivamente o non opportunamente trattati dalle industrie chimiche o dai depuratori urbani, non sono colorati e quindi non alterano limpidezza e colore dell’acqua.

Invece, un fiume di colore verde e piuttosto torbido può dare la sensazione di sporcizia ed inquinamento, ma la torbidità può essere un fenomeno di origine naturale dovuto alla presenza di sostanze solide di piccolissime dimensioni insolubili in acqua che sono in sospensione nel corpo idrico. Gli odori che si percepiscono nei fiumi sono legati prevalentemente a scarichi fognari abusivi, ammoniaca e suoi derivati, acido solfidrico, metano, ecc.

La maggior parte di questi composti odorigeni, come detto in precedenza, hanno origine da reazioni che avvengono in carenza di ossigeno.

Per una maggiore documentazione vi invitiamo a dare un’occhiata al report completo.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.