3,4 km per pedalare guardando il mare: il nuovo volto del litorale di Ostia

La via litoranea, troppo spesso soffocata da sosta selvaggia e traffico disordinato, è destinata a trasformarsi in un corridoio di mobilità sostenibile

Flaviana Buccho - 11 Settembre 2025

Le transenne sono ancora lì, dopo la fontana dello Zodiaco, come un confine che separa ciò che è stato da ciò che sarà. Ma tra poche ore verranno rimosse e, con loro, cadrà anche l’ultimo ostacolo: il lungomare di Ostia potrà finalmente dirsi interamente ciclabile, da ponente a levante.

Un sogno coltivato a lungo da cittadini, associazioni e ciclisti, che diventa realtà proprio alla vigilia della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

“Non è solo una pista ciclabile – ha dichiarato Giovanni Zannola, presidente della commissione mobilità di Roma Capitale – ma un tassello di una visione più ampia: quella di un lungomare rigenerato, moderno, accogliente”.

Il nuovo tratto misura 3,4 chilometri, frutto di un investimento da oltre un milione di euro. I lavori, iniziati a gennaio 2025, si sono conclusi già in estate, ma il nastro non era stato ancora tagliato.

Prima c’era stata la sfida con la sabbia, che invadeva la pista a ogni folata di vento, poi la questione dei parcheggi eliminati: duecento posti auto in meno davanti agli stabilimenti balneari, un nervo scoperto che ha acceso polemiche.

“Si poteva aprire già mesi fa – denuncia Andrea Bozzi, capogruppo di Azione in municipio Xma la maggioranza non ha voluto scontentare i balneari. Così l’estate è passata e nessuno ha potuto usarla”.

Ora però non ci sono più scuse. Con l’apertura ufficiale, Ostia si prepara a cambiare volto. La via litoranea, troppo spesso soffocata da sosta selvaggia e traffico disordinato, è destinata a trasformarsi in un corridoio di mobilità sostenibile, sicuro e vivibile, capace di restituire il mare ai cittadini.

E anche se l’estate è ormai finita, il nuovo percorso promette di restare un simbolo. Non solo una pista ciclabile, ma un nuovo modo di vivere il mare: a misura di pedale, di passo, di respiro. Ostia diventa così, davvero, la porta blu di Roma.

