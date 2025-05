Ostia Antica, apre il parco d’affaccio

Inaugurato il terzo dei cinque parchi d’affaccio sul Tevere, realizzati da Roma Capitale con un finanziamento di 7,3 milioni di fondi giubilari: il Parco d’affaccio di Ostia Antica offre un’esperienza naturalistica e culturale, dove la scoperta del fiume si intreccia con la storia del territorio.

L’obiettivo principale del progetto, finanziato con oltre 1,5 milioni di euro di fondi giubilari, è stato quello di rendere fruibile un’area di 1,5 ettari a diretto contatto con il Sito Archeologico di Ostia Antica, ampliando l’accessibilità e realizzando un vero e proprio parco naturalistico, dove ricreare un habitat con elevate qualità ecologiche.

L’area è raggiungibile sia percorrendo Via Gherardo, ma anche usufruendo del pontile all’interno del parco, completamente riqualificato, che da oggi consente l’attracco dei battelli.

I visitatori potranno immergersi nella natura percorrendo il nuovo percorso ciclopedonale ad anello di oltre 700 metri, arricchito da punti di sosta panoramici.

Le nuove strutture dialogano con il patrimonio naturalistico che popola il fiume in questo suggestivo punto: è stata messa in atto la riqualificazione del sistema vegetazionale, riducendo la presenza delle componenti invasive e infestanti a favore di un migliore sviluppo della flora tipica dell’ambiente fluviale, quali le felci, i canneti e il bosco igrofilo.

All’inaugurazione hanno preso parte il Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

“Questi parchi, che adesso tutti salutano come una meraviglia straordinaria, sono davvero l’apertura di una nuova epoca, di una nuova fase di rapporto della città col suo fiume – ha affermato Gualtieri –.

L’intervento di Ostia consente una fruibilità inedita: sarà meraviglioso poter arrivare da Roma con il battello, imbarcarsi nel parco Tiberis e arrivare qui, per passare la giornata tra natura e storia.

Si apre un itinerario nuovo, che penso potrà essere di grandissima importanza. Sarà molto bello se riusciremo, c’è un impegno della Regione su questo aspetto e sono molto contento di questa volontà di collaborare, ad avere anche punti di ristoro nell’area. Forniranno ulteriori possibilità, per avere ulteriore presidio di persone che si prenderanno cura di questo parco, oltre a chi lo ha realizzato, poiché il contratto prevede anche la manutenzione“.

“Il parco d’affaccio di Ostia Antica è quello che, tra tutti, più declina il rapporto con l’acqua – ha spiegato Alfonsi – il molo riqualificato è approdo e partenza, da qui si solca il fiume e si collega la città di Roma con Ostia.

Ci auguriamo che, con la nascita di questo nuovo parco d’affaccio, una sponda prima senza vocazione possa ora essere vissuta, con l’obiettivo di promuovere l’educazione ambientale, la formazione ma anche, semplicemente, la fruizione dello spazio pubblico per il benessere psicofisico.

Pochi giorni fa è stato pubblicato il bando per la gestione condivisa dei parchi d’affaccio tramite patti di collaborazione: invitiamo le associazioni a partecipare, nella convinzione che i luoghi vivi, partecipati, condivisi fanno la città e la rendono inclusiva e accogliente. Da oggi il terzo dei parchi d’affaccio giubilari è aperto, invitiamo tutte e tutti a venirlo a scoprire”.

All’evento erano presenti anche il Presidente del Municipio X Mario Falconi, l’Assessore della Regione Lazio, con delega alla Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio Fabrizio Ghera, l’Assessora ai Lvaori Pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini, il Presidente della Commissione Ambiente Giammarco Palmieri, il Presidente della Commissione Mobilità Giovanni Zannola.

