Anzio, esplosione nella notte in via Gramsci: fiammata e paura tra i residenti

Un boato improvviso nella notte ad Anzio. Erano circa le 2 di mercoledì 13 agosto quando un residente di via Antonio Gramsci ha segnalato un’esplosione, seguita da una fiammata che ha annerito marciapiede e pavimentazione davanti a un palazzo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. L’incendio, di piccole dimensioni, è stato domato in breve tempo e, fortunatamente, non ha provocato danni a edifici o veicoli.

Secondo le prime ipotesi, a provocare la deflagrazione potrebbe essere stato un candelotto contenente liquido infiammabile. Durante i rilievi, gli investigatori hanno repertato frammenti di plastica, indizio utile a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Resta da chiarire il movente: un atto mirato o un gesto dimostrativo? Le indagini proseguono, mentre tra i residenti rimane la preoccupazione per un episodio che, seppur senza conseguenze fisiche, ha rotto la quiete della città nella settimana di Ferragosto.

