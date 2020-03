4 Marzo 1561… Roma, vengono giustiziati i Fratelli Carafa

Il 4 Marzo del 1561 i fratelli Carlo e Giovanni Carafa vengono giustiziati: Giovanni per decapitazione, Carlo per strangolamento.

Erano accusati di gravi condotte durante il pontificato dello zio Pio IV: tradimento, raggiri, peculato, estorsione, frode, nonché l’assassinio della moglie di Giovanni Carafa, Violante, e del suo amante Marcello Capece.

Accadde il 4 Marzo

561 Muore Papa Pelagio I, nato Pelagio Vicariani: in un momento particolarmente difficile per Roma e l’Italia, quello della guerra tra i Goti e i Bizantini, ottiene da Totila la salvezza della città.

1923 Nasce Piero D’Inzeo, campione di equitazione.

1989 In Via Pantaleoni, nel Quartiere Aurelio, una palazzina crolla per una esplosione causata da una fuga di gas. Un morto, due feriti.

1994 Muore Gianni Agus, nome d’arte di Giovanni Battista Agus (nato a Cagliari nel 1917), attore e conduttore televisivo, definito la “spalla” delle risate.

2003 Si svolge in Vaticano l’incontro fra Giovanni Paolo II e il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.