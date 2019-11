4 Novembre 1921… Roma, la salma del Milite Ignoto viene inumata nell’Altare della Patria

Il 4 Novembre del 1921 la salma del Milite Ignoto viene inumata nell’Altare della Patria del Vittoriano di Roma.

La cerimonia si svolge con grande concorso di popolo in un clima di acceso nazionalismo.

Almanacco del 4 Novembre

Roma Antica: Si celebrano i Ludi Plebei, forse per festeggiare la fine della lotta tra patrizi e plebei.

1822 Nello Stato Pontificio è introdotta la vaccinazione antivaiolosa con un editto del Cardinal Consalvi.

1876 Si inaugura il Teatro Manzoni, opera di Fiorentino Dellumi, eretto per volontà del privato Luigi Belloni in via Urbana.

1925 Fallisce l’attentato al Duce ideato dal Deputato Socialista Tito Zaniboni e dal Generale Luigi Capello, appostatisi con un fucile alla finestra di una stanza dell’Albergo Dragoni, di fronte al balcone di Palazzo Chigi dove è previsto che Mussolini si affacci per l’anniversario della vittoria.

1958 Viene consacrato Papa Giovanni XXIII, nato Angelo Giuseppe Roncalli.

1984 Muore l’attore Francesco Mulè.