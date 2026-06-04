Categorie: Concerti e Musica Cultura e Spettacoli
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Terzo appuntamento con la Rassegna Corale del Municipio V

Sabato 6 giugno ore 18.00 Mausoleo di Sant’Elena 

Maria Mimmo - 4 Giugno 2026

Proseguono gli incontri della Quarta Edizione della Rassegna Corale del Municipio V di Roma Capitale, l’iniziativa finanziata dal V Municipio e organizzata dall’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS in collaborazione con il Centro Culturale Lepetit.

La formula prevede concerti itineranti, passeggiate urbane e visite guidate accompagnati da personale autorizzato e voci narranti, alla scoperta del nostro territorio tra storia e musica, insieme ad alcune realtà corali del Municipio.

Per il terzo incontro l’appuntamento è sabato 6 giugno alle ore 18.00 in via Casilina n. 641 per la visita al Mausoleo di Sant’Elena con l’archeologo Marco Mannino. Si proseguirà a piedi attraverso Villa de Santis per raggiungere la Casa della Cultura e dello Sport Silvio Di Francia, dove si terrà il concerto del Coro Accordi e Note, diretto dal M° Roberto Boarini e accompagnato al pianoforte da Giacomo Petraccini.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria

Per info e prenotazioni:

06.87081363 (lun-mart-giov-ven dalle 16.30 alle 18.30)

culturalelepetit@gmail.com

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