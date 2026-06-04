Terzo appuntamento con la Rassegna Corale del Municipio V

Proseguono gli incontri della Quarta Edizione della Rassegna Corale del Municipio V di Roma Capitale, l’iniziativa finanziata dal V Municipio e organizzata dall’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS in collaborazione con il Centro Culturale Lepetit.

La formula prevede concerti itineranti, passeggiate urbane e visite guidate accompagnati da personale autorizzato e voci narranti, alla scoperta del nostro territorio tra storia e musica, insieme ad alcune realtà corali del Municipio.

Per il terzo incontro l’appuntamento è sabato 6 giugno alle ore 18.00 in via Casilina n. 641 per la visita al Mausoleo di Sant’Elena con l’archeologo Marco Mannino. Si proseguirà a piedi attraverso Villa de Santis per raggiungere la Casa della Cultura e dello Sport Silvio Di Francia, dove si terrà il concerto del Coro Accordi e Note, diretto dal M° Roberto Boarini e accompagnato al pianoforte da Giacomo Petraccini.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria

Per info e prenotazioni:

06.87081363 (lun-mart-giov-ven dalle 16.30 alle 18.30)

culturalelepetit@gmail.com

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza