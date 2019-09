61 piante di marijuana a Case Rosse

Arrestato a Case Rosse per produzione e spaccio di sostanza stupefacente un 37enne che coltivava 61 piante di marijuana nel suo casolare in via Casalcipriano.

La piantagione era stata notata da un passante che l’ha segnalata al 112.

Dalla segnalazione è partito l’intervento degli agenti del reparto volanti e del Commissariato Sant’Ippolito che hanno poi rinvenuto le piante, alte dai 2.10 metri ai 2.80, oltre a diversi vasi con semi appena piantati, e sequestrato materiale usato per la coltivazione delle piante e la produzione dello stupefacente.