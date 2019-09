7 settembre 2019: Ascanio Celestini all’inaugurazione di “Quadrarobuck”

Sabato 7 settembre 2019 alle ore 17.30 sarà inaugurata in via dei Juvenci 69 (angolo via dei Pisoni) “Quadrarobuck”: libreria e centro culturale nata sulle ceneri della precedente “Kabook”.

Interverrà un’ospite d’eccezione che a lungo ha narrato i volti del Quadraro: Ascanio Celestini, che presenterà il suo libro appena edito “Barzellette”.

Saranno presenti Monica Lozzi ed Elena De Santis, rispettivamente Presidente ed Assessore alla Cultura del VII Municipio, e Georgette Ranucci, fondatrice della mitica libreria dello spettacolo “Il leuto”. La libreria “Quadrarobuck”, infatti, avrà una piccola sezione dedicata al cinema e chiamata “Il leutino”, in omaggio proprio a “Il leuto” di Georgette Ranucci.

La giornata inaugurale aprirà così una rinnovata stagione di libri e appuntamenti al Quadraro, con tanti altri ospiti ogni settimana, tra cui Giancarlo De Cataldo con un omaggio a Andrea Camilleri.

“La piccola libreria, gestita dall’Associazione culturale AMICA (Arte Musica Incontri Cinema e Altro), sarà più un centro culturale che una mera libreria” hanno dichiarato i fondatori. “Vi si terranno infatti i corsi di ArteKretiva: ‘Sul divano in libreria’, teatro di narrazione, musica e comicità; ‘A.A.A. autori cercasi’, rassegna dedicata a chi vuol far conoscere i propri testi (ma anche canzoni); ‘Workshop di narrazione e creatività’, da 2 a 6 incontri per sperimentare, sperimentarsi e, perché no?, divertirsi; ‘Mostre d’arte contemporanea’, foto, quadri, video art. Inoltre, corsi di chitarra tenuti da Claudio Macrì. Ed altro ancora”.