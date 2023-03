8 marzo 2023. Le iniziative nel IV Municipio per la Giornata Internazionale della Donna

Anche quest’anno, in occasione dell’8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna. Non ripeteremo la storia che ha portato a scegliere questo giorno da dedicare a tutte le donne. Se non la conoscete potete dare un’occhiata agli articoli che abbiamo scritto negli scorsi anni in prossimità di questa data. Oggi vogliamo soffermarci sul problema sociale che tutt’ora vede alcuni “individui” prevaricare e usare aggressività sulle loro compagne. La cronaca televisiva e dei giornali riempie i suoi articoli con la brutale violenza che tante donne subiscono quotidianamente: stupri, aggressioni, molestie sessuali. Il più bel regalo che si può fare ad una donna, non solo in questo giorno ma per tutta la vita, è il rispetto di tutti. Non basta consacrare solo un giorno alla compagna di una vita o alla madre o alla figlia, apprezzarle per convenzione, festeggiarle perché lo suggerisce il calendario. Questo è quantomeno riduttivo! Le donne sono l’altra metà della nostra esistenza, la parte di noi che sa tirare fuori i sentimenti migliori, che sa far esplodere sorrisi improvvisi o far sgorgare lacrime amare.

Non è possibile che nel terzo millennio si parli ancora di violenze subite, disparità sociale, salari minori e disoccupazione maggiore rispetto ai membri dell’altro sesso. Se vogliamo fare qualcosa di costruttivo in questo giorno dedicato alle nostre compagne dobbiamo affrontare e rimuovere quegli incubi quotidiani, quelle realtà atroci come le aggressioni, le violenze sessuali e fisiche, le mutilazioni genitali femminili, le lapidazioni, le imposizioni di un mondo che usa violenza sull’essere meno forte fisicamente. L’importante per tutti in questa occasione è riflettere e parlare di quel che accade, facendo capire a tutti che occorre soprattutto quel rispetto, di cui abbiamo già parlato, prima ancora di qualsiasi altro sentimento.

Tante le manifestazioni che il IV Municipio sta preparando per questa occasione. Vi invitiamo a leggere la locandina e a partecipare numerosi: «Al via la seconda edizione di manifestazione sull’empowerment (1) al femminile che durerà 14 giorni piena di eventi, incontri, presentazioni, dibattiti.

Sociale, scuola, lavoro, commercio, sport, ambiente, famiglia, infanzia, educazione tanti i temi, tutti con una taglio al femminile.

Scegliete quale incontro o evento e saremo già lì ad aspettarvi.

A voi la prima settimana.

Annarita Leobruni – Vice Presidente Municipio IV – Assessora alle Pari Opportunità»

(1) Il termine empowerment indica un processo di crescita, sia dell’individuo sia del gruppo, basato sull’incremento dell’autostima, dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l’individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale. Questo processo porta ad un rovesciamento della percezione dei propri limiti in vista del raggiungimento di risultati superiori alle proprie aspettative.