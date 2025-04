81° anniversario rastrellamento Quadraro, Roma ricorda

Cerimonie commemorative, questa mattina, per l’81° anniversario del Rastrellamento del quartiere del Quadraro alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dei vertici dell’amministrazione capitolina.

Due le tappe per ricordare i fatti e onorare la memoria delle vittime: via dei Quintili 1, nel Municipio V, e il Parco 17 aprile 1944, nel Municipio VII.

Era il 17 aprile del 1944 quando, con l’operazione dal nome in codice “Balena”, il Quadraro fu circondato dalle truppe tedesche e sistematicamente rastrellato con l’intento di spezzare la resistenza di un quartiere che i nazisti avevano soprannominato “Nido di vespe” e che era considerato un covo di oppositori politici, partigiani, militari renitenti e sabotatori. Furono diverse centinaia le persone, tutti uomini, deportate in Germania a seguito del rastrellamento; molte di loro non fecero più ritorno.

