9 Gennaio… Roma Antica, si celebrano le Agonalia

Il 9 Gennaio, nella Antica Roma, si celebrano le “Agonalia”, festività dedicate a Giano.

La celebrazione consiste nel sacrificio di un ariete nero nella Règia da parte del “Re dei sacrifici”, probabilmente lo stesso Re di Roma Numa Pompilio al quale viene attribuita l’istituzione della festa.

Accadde il 9 Gennaio

1849 Nasce l’architetto Gaetano Koch.

1878 Muore a palazzo del Quirinale il primo re d’Italia Vittorio Emanuele II.

1900 In un appartamento in Piazza della Libertà, nel rione Prati, nasce la Società Sportiva Lazio come Società Podistica Lazio, per iniziativa del podista Luigi Bigiarelli ed altri otto amici.

1944 Nasce l’architetto Massimiliano Fuksas.

1979 Si spegne a Roma Pier Luigi Nervi, ingegnere.

È stato autore delle strutture di molte grandi opere (il Palazzetto dello Sport, l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci, il ricostruito Stadio Flaminio, il Palazzo dello Sport, il Viadotto di Corso Francia, il deposito Atac Tor Sapienza e l’ex Lanificio Gatti).