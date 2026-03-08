A 100 anni dalla nascita, il ricordo di Giuseppe Cassieri

A cento anni dalla nascita lo scrittore di Rodi Garganico (FG) Giuseppe Cassieri verrà ricordato in due occasioni.

Dapprima il 22 aprile 2026 in un convegno alla Biblioteca Nazionale di Roma, con la partecipazione di studiosi vicini allo scrittore, tra cui Raffaele Simone e Cosma Siani.

Successivamente a Rodi Garganico, luogo di nascita di Cassieri, dove l’amministrazione comunale organizzerà un evento la mattina del 12 maggio.

Giuseppe Cassieri

Nato il 23 gennaio 1926 a Rodi Gargnico, scrittore e giornalista, è stato forse il più prolifico saggista-romanziere italiano, senz’altro un protagonista del nostro secondo Novecento.

La sua vena letteraria che ha trovato espressione con il romanzo giovanile Aria cupa (1952), è andata avanti senza soluzione di continuità, interrotta soltanto dalla morte che lo ha portato via il 31 ottobre 2008.

Tra le sue numerose sue opere sono ragguardevoli I delfini sulle tombe (1958); La cocuzza (1960), poi diventato uno sceneggiato televisivo con Gastone Moschin e Il calcinaccio (1962).

Un ricordo di Cassieri a Gargano Letterature nel 2009

