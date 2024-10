A 27 anni dalla scomparsa di Don Luigi Di Liegro il “Prete degli ultimi”

Si, sono trascorsi ventisette anni da quell’infelice e triste 12 ottobre 1997, giorno in cui Don Luigi Di Liegro morì al San Raffaele di Milano.

Quest’anno coincide con il cinquantesimo anniversario del convegno “La responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di Roma”, che si tenne dal 12 al 15 febbraio 1974. Successivamente, per rendere più comprensibile il senso dell’evento, venne definito il convegno sui “Mali di Roma”.

Uno degli artefici principali di quel convegno memorabile e definito storico, che ebbe una lunga preparazione, fu Don Luigi Di Liegro. La presenza di oltre cinquemila partecipanti, più di settecento interventi di rappresentanti di associazioni, istituzioni, parrocchie e cittadini nelle assemblee nei diversi settori della città, e oltre trecento documenti per comprendere come questa iniziativa era sentita e vissuta dalla comunità romana in quel periodo delicato di Roma e del nostro Paese.

Don Di Liegro dopo aver fatto il vice parroco a San Leone al Prenestino, era stato chiamato a dirigere il “Centro pastorale per l’animazione della comunità cristiana ed i servizi socio-caritativi” dal Cardinale Angelo Dell’Acqua, Vicario Generale della Diocesi di Roma.

Questo importante incarico gli consentì di acquisire ulteriormente una conoscenza reale della situazione dal punto di vista pastorale e sociale, oltre alle gravi difficoltà di vita quotidiana presenti soprattutto nelle periferie romane.

Il convegno rappresentò il confronto, l’ascolto, la conoscenza, le storie di una città dove la autorità locali, e anche la comunità cristiana prendeva consapevolezza delle difficoltà presenti assumendosi le proprie responsabilità.

Dopo qualche anno nacque la Caritas Diocesana e Don Di Liegro è stato fondatore e primo Direttore, con lo spirito del Concilio Vaticano II e l’idealità espresse nel convegno sui “Mali di Roma”, valori ancora oggi presenti. In questo ambito si è fatta memoria di questo 50°Anniversario con dei convegni promossi dalla Diocesi, un percorso di ascolto e approfondimento dal titolo “(Dis)uguaglianze” in quattro zone periferiche su temi cruciali per la nostra città che aspettano soluzioni, come la scuola, la sanità, l’abitare, il lavoro. Problematiche fondamentali per avere una comunità che abbia come obiettivo la promozione e la difesa dell’essere umano.

In un colloquio del 18 febbraio scorso sul settimanale Famiglia Cristiana, il Cardinale Angelo De Donatis, in quel periodo Vicario Generale della Diocesi di Roma, ha ricordato il valore del convegno sui “Mali di Roma”, e le tante fragilità e nuove sfide che sono presenti, auspicando tra l’altro che Roma che è una “ città multiculturale e multireligiosa diventi interculturale”.

Inoltre ricordando il fondatore della Caritas Diocesana di Roma ha detto: “Di Liegro era un profeta, tanto è vero che ne percepiamo il profumo del suo operato ancora oggi”.

Papa Francesco il 25 ottobre interverrà all’Assemblea della Diocesi di Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano, a conclusione del percorso “(Dis)uguaglianze” da febbraio 2024 portato avanti in quattro incontri in luoghi altamente simbolici nelle periferie romane (Scuola Castelverde, policlinico Tor Vergata, residence Bastogi, Cooperativa Castel di Leva).

A distanza di cinquant’anni – ha detto mons. Baldo Reina, nuovo Vicario Generale della Diocesi- abbiamo avvertito il bisogno di riflettere sui mali di Roma di oggi e sulle responsabilità dei cristiani di fronte a queste disuguaglianze. Gli incontri vissuti nei quattro ambiti ci hanno rafforzato nella convinzione che è quanto mai necessaria la presenza della Chiesa nel dibattito pubblico.

Oggi, dopo 27 anni, il ricordo di Don Luigi il “ Prete degli ultimi”, è sempre presente in tanti libri, in tante strutture anche pubbliche che portano il suo nome, nella Caritas, nella Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro, ma è ancora ricordato da chi l’ha conosciuto direttamente e ce l’ha nel cuore, da chi ne ha sentito parlare per ciò che ha realizzato con tanto impegno e tanti sacrifici per gli ultimi, o come afferma Papa Francesco: “per gli scartati”.

Don Luigi Di Liegro, come ogni anno, verrà ricordato, sabato 12 ottobre con una Santa Messa in memoria alle ore 19, nella Basilica dei Santi XII Apostoli. La celebrazione sarà presieduta dal Vescovo Baldassarre Reina – Vicario Generale della Diocesi di Roma.

