A bordo di un motociclo, senza casco e con droga: 22enne fermato dalla Polizia Locale

È stato fermato via Enrico Forlanini, nei pressi di via Collatina, da una pattuglia dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale , un ragazzo di 22 anni che si trovava a bordo di un motociclo, senza indossare il casco.

Nel corso degli accertamenti, rinvenuti in possesso del 22enne alcuni grammi di sostanza stupefacente.

In base a quanto emerso, gli agenti hanno proceduto nei confronti del ragazzo al ritiro immediato della patente di guida, oltre al sequestro della sostanza ed al fermo amministrativo del veicolo.

L’intervento rientra nell’ambito delle attività di controllo sul territorio, finalizzate alla sicurezza stradale, con azioni mirate alla prevenzione ed al contrasto dei comportamenti più pericolosi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.