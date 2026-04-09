A Camplus Roma Pietralata prevenzione della salute sabato 11 aprile

Un’intera giornata dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute, con ecografie senologiche e tiroidee e visite dermatologiche e odontoiatriche gratuite, rivolta agli abitanti del Municipio IV di Roma.

Questo e molto altro sarà la terza edizione di Open Camplus, l’evento organizzato sabato 11 aprile 2026 dalle 9.00 alle 18.00 presso il Camplus Pietralata, in via del Cottanello 12, con il patrocinio del Municipio IV del Comune.

Durante l’evento sarà possibile effettuare: visita senologica con ecografia, visita dermatologica con controllo dei nei tramite dermatoscopio, ecografia tiroidea, prima visita di valutazione odontoiatrica e screening di prevenzione cardiovascolare con elettrocardiogramma.

A guidare le attività saranno medici specialisti che affiancheranno gli studenti in un’esperienza formativa e al tempo stesso di servizio alla collettività: il Dott. Domenico Tripodi e il Dott. Federico Frusone, chirurghi senologi, la Dott.ssa Sara Lambiase, dermatologa, la Dott.ssa Emanuela Nestola, endocrinologa, il Dott. Flavio Lorenzetto, odontoiatra, e il Dott. Pio Cialdella, cardiologo.

Nel corso della giornata saranno presenti anche gli infermieri Alessio Mazzotta e Domenico Landolfi, insieme agli studenti universitari, per promuovere la cultura della salute e insegnare le principali manovre di primo soccorso, tra cui disostruzione e rianimazione cardiopolmonare.

L’evento rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e rendere accessibili controlli specialistici, promuovendo al tempo stesso il coinvolgimento attivo degli studenti in un contesto reale e concreto di cura e attenzione verso il territorio.

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