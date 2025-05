A Centocelle il primo condominio cardioprotetto

Venerdì 9 maggio, grazie l’Associazione Planet Solidarietà APS, a Roma Centocelle, si è compiuto un enorme salto di qualità nella fornitura e divulgazione di un apparecchio salvavita qual è il defibrillatore, ma anche di una migliore vivibilità dei condominî, spingendo di fatto un intero condominio ad occuparsi della reciproca salute. E noi, come gli organizzatori, ci auguriamo che l’esempio che viene della periferia si possa estendere anche a tanti altri condomini, con un sostegno più fattivo delle istituzioni.

L’iniziativa di ieri, presieduta dalla dottoressa Luisella Di Curzio, presidente di Planet Solidarietà e dal suo presidente onorario l’avv. Francesco Figliomeni, ha richiamato l’attenzione di un centinaio di persone tra condomini, passanti, consiglieri municipali, comunali e il vice presidente della Regione Lazio.

La benemerita associazione, nel corso degli anni, ha distribuito molti defibrillatori a scuole, palestre e associazioni sportive, e con l’evento di ieri ha compiuto un enorme salto di qualità nella salvaguardia della salute dei cittadini, rendendo ancora più capillare l’iniziativa, installando un defibrillatore all’interno di un condominio costituito da tre palazzine e nel bel mezzo del quartiere di Centocelle.

Un segnale forte anche verso i politici intervenuti all’evento i quali potrebbero impegnarsi affinché l’installazione dei defibrillatori avvenga ad esempio anche nei grandi complessi condominiali di alloggi popolari.

L’ iniziativa che ha visto una grande partecipazione, si è svolta anche con dimostrazioni pratiche e spiegazioni su manichini e la consegna di tre attestati di abilitazione per il corretto funzionamento di questo importante strumento salvavita.

Figliomeni, ricordiamolo, fu da consigliere comunale nella Giunta Raggi il promotore e primo firmatario della Delibera per una Roma città Cardioprotetta, ha approfittato dell’occasione per chiedere al Governo di portare l’IVA dall’attuale 20 al 4%, trattandosi di uno strumento salvavita e di prevedere contributi per quanti si adoperano per una sempre più capillare diffusione.

Figliomeni ha anche ricordato che la Planet Solidarietà APS è in grado di portare avanti i suoi progetti solo grazie alle donazioni di privati e alla destinazione del 5×1000 attraverso la sottoscrizione sulla dichiarazione dei redditi.

