a circonferenza della vita di Salvatore Ritrovato

Presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura-Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina, Domenica 29 gennaio 2023, ore 17* incontro con Salvatore Ritrovato e il suo libro La circonferenza della vita, Marcos y Marcos, 2022.

In conversazione con l’autore: Manuel Cohen e Anna Maria Curci

«“Resisterà la poesia alla civiltà in declino?” L’interrogativo acceso in un verso di Salvatore Ritrovato non può certo avere risposte, ma è ricco di conseguenze, se la sua formulazione implica un modo di essere, una forma di mite umanesimo poetico che prova ad opporsi, senza troppe illusioni, al venir meno del mondo occidentale. A sorreggere un simile umanesimo: un filo di ironia […], il dialogo costante, interiore, con la tradizione […], e un incedere meditativo, calmo, un ritmo lungo che con-duce le parole, nella consapevolezza che “anche in un giorno nuvolo come questo / c’è un velo di luce che la incanta”». (Fabio Pusterla)

Salvatore Ritrovato, poeta e critico, ha pubblicato numerose raccolte di versi. La più recente è La circonferenza della vita (Marcos y Marcos 2022). Tra i suoi saggi sulla poesia vanno menzionati La differenza della poesia (Puntoacapo, 2017) e La poesia e la via. Saggi sulla letteratura e la salvezza (Fara, 2020). Vive a Urbino, dove insegna Letteratura italiana moderna e contemporanea presso l’Università e Scrittura creativa presso l’Accademia di Belle Arti.

* Ingresso con tessera ARCI 2022-2023; è possibile tesserarsi in sede