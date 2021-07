A Colli Aniene è sempre San Silvestro?

I fuochi d’artificio quasi giornalieri, sono diventati una moda nel quartiere di Colli Aniene. Non so se accade anche negli altri quartieri di Roma. Nella speranza che leggano e gli amministratori e le forze dell’ordine, trascrivo la domanda che una signora ha posto sul Gruppo Facebook del quartiere di Colli Aniene, e solo alcuni dei cento e più commenti.

Domanda: “Qualcuno ha sentito fuochi d’artificio alle 3,30 questa notte, ma si può?”.

Commenti: “Io ero sveglia e li ho sentiti, ma non capisco perché, il motivo”. “Il motivo di base è la maleducazione”. “Ciao, io mi sono svegliata pensando a una sparatoria”. “Bisognerebbe chiamare la polizia. Credo che i fuochi d’artificio vadano autorizzati, no?”. “Quando ci sono i fuochi, stanno rubando negli appartamenti… stanotte infatti è successo alla casa dei miei genitori”. “Diciamo che hanno leggermente rotto… Già è difficile prendere sonno con questo caldo, poi ci si mettono pure questi simpaticoni…”. “Avevo preso sonno da poco… Quindi non si sa a cosa erano dovuti?”. “E’ un’avviso per i pusher che è arrivata la merce”. “È semplicemente gente che festeggia…”. “Tutte le sere ci sono”. “Sta diventando un atto arrogante di qualche ristorante o di gente che se ne frega della paura che fanno agli animali o dell’inquinamento che produce”. “Il mio cane ha iniziato ad ululare”.

“Nulla di tutto ciò, ho appena scoperto che si trattava di un corteggiatore con tanto di rose rosse e fuochi d’artificio! Ma alle 23 non andava bene? C’est l’amour”.