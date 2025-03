A. De Santis e F. De Gregorio (Azione): Chiesta Commissione su patrimonio mobiliare e immobiliare IPA

«Il 12 marzo 2025 abbiamo protocollato la richiesta di una commissione Patrimonio da convocarsi nel minor tempo possibile per avere chiarimenti in merito alla tutela di quanto attualmente in uso all’IPA. Dal primo gennaio scorso sono infatti cessate definitivamente le attività dell’istituto previdenziale e assicurativo dei dipendenti capitolini, che dopo aver registrato negli ultimi decenni crescenti problemi di natura gestionale e contabile e vissuto prolungati periodi di commissariamento, si avvia ora verso la liquidazione e chiuderà definitivamente i battenti nei prossimi tre anni.

Diversi i nodi da sciogliere prima di quella data. Tra questi anche le modalità di gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare di quest’ente, che peraltro detiene diversi asset tra cui importanti strumentazioni sanitarie di proprietà di Roma Capitale come l’apparecchio che lo scorso anno ha consentito di realizzare 14.000 mammografie. É indispensabile che Roma Capitale valuti con attenzione come gestire anche questo aspetto affinché venga preservato il valore dei beni che attualmente l’Ipa possiede e ne venga evitato il depauperamento».

Così, in una nota, Antonio De Santis e Flavia De Gregorio, consiglieri di Azione in Campidoglio.

